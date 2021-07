Paola Egonu | età | altezza | peso | fidanzato e figli

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La pallavolista azzurraporterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020. All’azzurra la decisione è stata comunicata dal presidente del Coni Giovanni Malagò al suo arrivo in Giappone. “Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del Cio per portare la bandiera olimpica. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”, le parole della pallavolista azzurra dell’Italia Team. Il Presidente del CONI, Giovanni ...

dal nostro inviato TOKYO E alla finesarà portabandiera alle Olimpiadi. Non dell'Italia, ma del Cio. Non per rappresentare lo squadrone azzurro, ma tutti gli atleti del mondo. La stella della pallavolo nazionale viene ...Il sito OutSports segnala ancheche ha in passato detto di essere fidanzata con una donna, ma in una intervista più recente ha aggiunto che in futuro potrebbe innamorarsi di un ragazzo o ...Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) - (dall'inviato Emanuele Rizzi) - "Paola Egonu portabandiera olimpica? Sono orgogliosissima per Paola, appena saputo le ho detto, come prima reazione, 'ma così non sfili con ...E' un'atleta straordinaria, non merita che si pensi per un solo istante che sia dovuto al suo essere di colore, gay, per cui icona Lgbt ...