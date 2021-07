Operazione “BIVIO 2” | arrestate 8 persone del mandamento di Tommaso Natale

Advertising

_siculo : RT @Lasiciliaweb: Operazione Bivio 2, nuovo colpo al racket Sgominato il mandamento di Tommaso Natale a Palermo - Lasiciliaweb : Operazione Bivio 2, nuovo colpo al racket Sgominato il mandamento di Tommaso Natale a Palermo… - AlqamahPost : Operazione 'Bivio 2', 8 arresti nel mandamento mafioso di Tommaso ... - - QdSit : Dopo il blitz di ieri a #Palermo, altri otto arresti nel corso dell'operazione Bivio 2 dei #Carabinieri. All'intern… - NewSicilia : +++ OPERAZIONE ANTI-MAFIA +++ NOMI, DETTAGLI e VIDEO sull'operazione dei carabinieri #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione BIVIO

L', denominata '2', è la seconda in due giorni a Palermo ed è stata coordinata da un pool di magistrati della Dda guidati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca. Le indagini L'...Nuovo colpo al mandamento mafioso di Tommaso Natale. Con l'2 i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale hanno arrestato questa mattina otto persone, in esecuzione di un'ordinanza del gip per i reati di associazione a ...Arrestati 8 presunti componenti del mandamento mafioso di Tommaso Natale, accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate, danneggiamento e incendio.Nuovo blitz dei carabinieri I Carabinieri di Palermo che hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere (una ai domiciliari) emessa dal gip Lorenzo Jannelli nei confronti di otto indagati ritenuti c ...