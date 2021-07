MotoGP, Marc Marquez: “Dopo un grave infortunio molti piloti non tornano al livello di prima, io voglio riuscirci” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Marc Marquez, Dopo una prima parte di stagione estremamente intensa dal punto di vista fisico (a causa dei postumi dell’infortunio), si sta finalmente godendo un po’ di riposo durante la pausa estiva di metà Mondiale MotoGP per poi tornare in sella alla sua Honda a partire dal Gran Premio di Stiria del 6-8 agosto. Lo spagnolo della Honda ha raccontato una delle prime mosse effettuate per concentrarsi completamente sul recupero Dopo i tre interventi chirurgici. “Ho eliminato tutte le app dei vari social dal mio telefono. Ho inviato le foto e i testi che volevo pubblicare a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021)unaparte di stagione estremamente intensa dal punto di vista fisico (a causa dei postumi dell’), si sta finalmente godendo un po’ di riposo durante la pausa estiva di metà Mondialeper poi tornare in sella alla sua Honda a partire dal Gran Premio di Stiria del 6-8 agosto. Lo spagnolo della Honda ha raccontato una delle prime mosse effettuate per concentrarsi completamente sul recuperoi tre interventi chirurgici. “Ho eliminato tutte le app dei vari social dal mio telefono. Ho inviato le foto e i testi che volevo pubblicare a ...

