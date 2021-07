Milan: previsto un rilancio dell'Eintracht per Hauge (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'Eintracht Francoforte insiste per Hauge, che resta un obiettivo per l'attacco. Nei prossimi giorni il club tedesco potrebbe accelerare e provare a chiudere con una nuova offerta. La richiesta del ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'Francoforte insiste per, che resta un obiettivo per l'attacco. Nei prossimi giorni il club tedesco potrebbe accelerare e provare a chiudere con una nuova offerta. La richiesta del ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan previsto Milan: previsto un rilancio dell'Eintracht per Hauge La richiesta del Milan è di 12/13 milioni, l'Eintracht era arrivato a 7/8 ma la proposta è stata giudicata troppo bassa. Si attende quindi un rilancio. . 21 luglio 2021

Il Milan presenta la maglia da trasferta per il 2021/22 ( ... il cui lancio ufficiale è previsto a settembre - si legge nel comunicato - . L'iniziativa 'From Milan to the World' darà la possibilità ai tifosi rossoneri di tutto il mondo di votare per sostenere ...

Sconcerti: “La mentalità del Milan è corretta, bravi a sfruttare il nome” Il Milan è la grande protagonista del mercato, e sta ricevendo in questi giorni non pochi complimenti dagli esperti.

