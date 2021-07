Manu Chao torna a Genova vent’anni dopo il G8 e partecipa alla commemorazione di Carlo Giuliani: “Continuiamo a ricordare e denunciare” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Manu Chao, a Genova, vent’anni dopo. All’epoca, nel 2001, nei giorni del tragico G8, il cantante francese infiammava migliaia di ragazzi in Piazzale Kennedy. dopo due decenni eccolo invece prima partecipare alla commemorazione di Carlo Giuliani in piazza Alimonda ed intonare Clandestino, poi di nuovo la sera in una data supplementare del festival Goa-Boa, eccolo ai Giardini Luzzati con una formazione minore: lui alla chitarra classica, Luciano Falco altra chitarra e Mauro Mancebo alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021), a. All’epoca, nel 2001, nei giorni del tragico G8, il cantante francese infiammava migliaia di ragazzi in Piazzale Kennedy.due decenni eccolo invece primarediin piazza Alimonda ed intonare Clandestino, poi di nuovo la sera in una data supplementare del festival Goa-Boa, eccolo ai Giardini Luzzati con una formazione minore: luichitarra classica, Luciano Falco altra chitarra e Mauro Mancebo alle ...

