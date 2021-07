L’Intelligenza Artificiale riconosce i mattoncini Lego da una foto e ti dice cosa costruire. È un’app gratuita per iOS (Di mercoledì 21 luglio 2021) Scattare una foto di mattoncini Lego disposti alla rinfusa e ottenere istruzioni di montaggio da un’app che ha riconosciuto i pezzi. Si chiama Brickit, è per iOS, ma sta per arrivare anche su Android.... Leggi su dday (Di mercoledì 21 luglio 2021) Scattare unadidisposti alla rinfusa e ottenere istruzioni di montaggio dache ha riconosciuto i pezzi. Si chiama Brickit, è per iOS, ma sta per arrivare anche su Android....

Advertising

SubhasundarSas1 : RT @antgrasso_IT: Che tipo di applicazioni si possono sviluppare con l'Intelligenza Artificiale? Ecco un breve riferimento di @intel per gl… - InnovazioneTri1 : RT @antgrasso_IT: Che tipo di applicazioni si possono sviluppare con l'Intelligenza Artificiale? Ecco un breve riferimento di @intel per gl… - antgrasso_IT : Che tipo di applicazioni si possono sviluppare con l'Intelligenza Artificiale? Ecco un breve riferimento di @intel… - paoloigna1 : RT @0Cicerone: Per sfruttare al massimo l'Intelligenza Artificiale in azienda ed ambire alla creazione di un'azienda intelligente, bisogna… - AngeliniPhIT : ?? La pandemia ha avuto ripercussioni sulla #salutementale delle persone, soprattutto sul lavoro. Secondo un recente… -