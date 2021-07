Jeff Bezos ringrazia i dipendenti e i clienti Amazon: “Avete pagato il mio volo nello spazio” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Voglio ringraziare ogni dipendente e ogni cliente di Amazon, perché voi Avete pagato tutto questo”. La battuta infelice è stata pronunciata dall’ex patron di Amazon, l’imprenditore miliardiario Jeff Bezos, al termine del viaggio con cui ha inaugurato la nuova era del turismo spaziale targata Blue Origin. Bezos, che poche settimane fa ha lasciato la guida dell’azienda di ecommerce dopo 27 anni, ha parlato durante una conferenza stampa dopo il rientro sulla terra insieme agli altri tre passeggeri che per primi hanno viaggiato sulla New Shepard, la navetta ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Vogliore ogni dipendente e ogni cliente di, perché voitutto questo”. La battuta infelice è stata pronunciata dall’ex patron di, l’imprenditore miliardiario, al termine del viaggio con cui ha inaugurato la nuova era del turismo spaziale targata Blue Origin., che poche settimane fa ha lasciato la guida dell’azienda di ecommerce dopo 27 anni, ha parlato durante una conferenza stampa dopo il rientro sulla terra insieme agli altri tre passeggeri che per primi hanno viaggiato sulla New Shepard, la navetta ...

Advertising

VittorioSgarbi : Jeff Bezos ha speso milioni di dollari per volare nello spazio e provare il 'vuoto' dell'assenza di gravità. Se me… - CottarelliCPI : Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pag… - Agenzia_Ansa : La partenza del primo volo suborbitale con equipaggio della compagnia Blue Origin. A bordo il magnate Jeff Bezos pe… - el__cantero : RT @NapoliVHS: 20/07/2021 America: Jeff Bezos nello spazio. 20/07/2021 Napoli: Jeanpierre, giovane turista francese, è convinto di aver fa… - marcellosantell : RT @VittorioSgarbi: Jeff Bezos ha speso milioni di dollari per volare nello spazio e provare il 'vuoto' dell'assenza di gravità. Se me lo a… -