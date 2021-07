Inaugurazione stadio Maradona | De Laurentiis infastidito | il Comune non ha avvisato la società

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Napoli non sarebbe statodell’dellointitolato a Diego ArmandoLa Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna riferisce che Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

cn1926it : Inaugurazione #stadioMaradona, scontro Comune-#DeLaurentiis? Il motivo – GdS - palaia_fausto : RT @Napoli_Report: Il 29 luglio alle ore 19:00 si terrà l'inaugurazione dello Stadio Diego Armando #Maradona e verrà scoperta anche la stat… - CalcioNapoli24 : - InNotizia : Giovedì 29 luglio ci sarà l’evento ufficiale per inaugurare lo stadio Diego Armando Maradona a Napoli. #sport… - AzzurrissimoTwi : ?? LA POLEMICA. Stadio Maradona, De Laurentiis non è stato avvisato dell'inaugurazione - -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurazione stadio

Il Comune di Napoli ha deciso la data didelloMaradona ma ADL non è stato avvertito. Fastidio del presidente.L'delloMaradona l'ennesima scintilla tra il comune di Napoli e il patron della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna della Gazzetta dello ...Il Napoli non sarebbe stato avvisato dell'inaugurazione dello stadio intitolato a Diego Armando Maradona La Gazzetta dello Sport nella sua edizione ...La campionessa azzurra è stata scelta per portare la bandiera dei Cinque Cerchi durante la Cerimonia di Apertura di Tokyo 2020 ...