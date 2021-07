Gli anticorpi della Raggi (Di mercoledì 21 luglio 2021) E dagliela coi novax. La sindaca Virginia Raggi dice che lei dispone naturalmente di una quantità altissima di anticorpi. E si direbbe ottimo. Adesso qualcuno, con parole semplici, dovrebbe anche spiegarle che se i corpi, come pare guardandosi intorno, sono i nostri, questo non va bene. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) E dagliela coi novax. La sindaca Virginiadice che lei dispone naturalmente di una quantità altissima di. E si direbbe ottimo. Adesso qualcuno, con parole semplici, dovrebbe anche spiegarle che se i corpi, come pare guardandosi intorno, sono i nostri, questo non va bene.

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli anticorpi anti SarsCoV2 che compaiono in seguito all'infezione durano 9 mesi, sia nei sintomatici che negli asi… - heather_parisi : Lo studio di Oxford Academic @OUPAcademic dimostra l'esistenza di VBI (infezioni dopo il ciclo vaccinale) sia con g… - HuffPostItalia : Raggi sotto attacco: 'Ti sei vaccinata o no?'. Il Campidoglio: 'Ha gli anticorpi alti' - net_maori : @cinziaberardi1 @valy_s 'i vaccini sono indicati per coloro che hanno sviluppato gli anticorpi'. Niente....qui siamo a Zelig! - Takarawa3 : RT @barbarab1974: Ripeto la sequenza mentale. Pierino ha ricevuto 2 dosi di vaccino. e.. gli anticorpi? Li ha sviluppati. Pierino fa la… -