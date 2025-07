Omicidio a Roma un uomo è stato pestato e lasciato sanguinante sull' asfalto

Un orribile delitto scuote Roma: un uomo di 64 anni è stato brutalmente pestato e lasciato sanguinante sull'asfalto nelle prime ore del 3 luglio, tra via Belmonte Castello e via Francesco Ferraironi. La notizia, rimasta finora riservata, è stata confermata oggi da RomaToday. Ora si apre un'indagine che cercherà di fare luce su questa tragica vicenda e sui motivi dietro a tale violenza inaudita.

Un uomo di 64 anni è stato massacrato di botte e ucciso all'alba del 3 luglio a Roma. La notizia, non resa nota, è stata confermata oggi a RomaToday. Il delitto, secondo quanto appreso, si è consumato tra via Belmonte Castello e via Francesco Ferraironi, nella zona di Villa De Sanctis. Ora si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - uomo - stato - omicidio

Una notte di cieca violenza domestica: un uomo tenta di strangolare la moglie davanti ai figli minori, un altro prende a pugni la compagna. Arrestati a Roma - Una notte di orrore a Roma ha svelato l'oscuro dramma della violenza domestica. In un episodio avvenuto il 9 maggio 2025 a Castelverde, un uomo di 53 anni ha tentato di strangolare la moglie davanti ai loro figli minori, mentre un'altra aggressione si consumava nelle vicinanze.

Omicidio a Leonforte, disposta l'autopsia sul corpo di Giuseppe Romano. Il settantanovenne ucciso ieri nella sua casa. L'uomo sarebbe stato colpito,... Vai su Facebook

Omicidio a Roma, un uomo è stato pestato e lasciato sanguinante sull'asfalto; Sparatoria a Rocca di Papa: padre uccide in piazza l’assassino del figlio; Uccide l'assassino del figlio per vendetta, gli spari alle spalle a Rocca di Papa: così è morto Franco Lollobrigida, scarcerato da due anni.

Roma, esplosione al distributore Gpl: morto l’ispettore Eni rimasto gravemente ustionato | La procura ora indagherà per omicidio colposo - L'ispettore Eni Claudio Ercoli, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione di venerdì a un distributore di Gpl alla periferia di Roma, è morto questa notte. msn.com scrive

Esplosione deposito Gpl a Roma, muore uno dei feriti: indagine per omicidio colposo - Prevista per oggi l’operazione dei due poliziotti coinvolti nell’esplosione, il viceispettore Marco Neri e l’agente Francesco D’Onofrio, per ricostruire ... Da affaritaliani.it