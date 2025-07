Borsa | l' Europa conclude positiva Francoforte +1,42%

Le Borse europee chiudono in netto rialzo, trainate dai forti guadagni di Francoforte (1,42%) e Parigi (1,44%). La seduta si rivela positiva grazie alla fiducia degli investitori e alle speranze di una ripresa stabile. Londra, pur con un incremento più contenuto dello 0,15%, conferma l’ottimismo diffuso sui mercati continentali. Un segnale incoraggiante che apre nuove prospettive per gli operatori finanziari.

Seduta positiva per le Borse europee. Francoforte ha segnato un rialzo dell'1,42%, Parigi dell'1,44%. Fuori dall'eurozona Londra è salita solo dello 0,15 per cento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa conclude positiva, Francoforte +1,42%

In questa notizia si parla di: positiva - francoforte - borsa - europa

Borsa: l'Europa chiude positiva, Francoforte +0,4% - Le borse europee chiudono in positivo, con Francoforte, Parigi e Londra in crescita. Francoforte guadagna lo 0,4%, Parigi lo 0,75%, e Londra lo 0,94%.

#ULTIMORA | #Borsa: l'Europa apre positiva e guarda a trattativa sui #dazi Londra (+0,26%), Francoforte (+0,24%) e Parigi (+0,11%) - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

In Spagna la riduzione della settimana lavorativa è sul rettilineo finale. Dopo essere stata approvata dal Consiglio dei ministri, ora il progetto di legge dovrà affrontare l’iter parlamentare. Si tratta di una delle proposte più avanzate in Europa per la riduzione del Vai su Facebook

Borsa: l'Europa conclude positiva, Francoforte +1,42%; Borsa: l'Europa conclude positiva, Francoforte +1,42%; Borsa: l'Europa conclude positiva, Francoforte +1,42%.

Borsa: l'Europa positiva tra tassi e dazi, Milano +1,3% - Le Borse europee proseguono in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Riporta msn.com

Borsa: l'Europa apre in rialzo, attesa per sviluppi sui dazi - I mercati sono cauti mentre si attendono sviluppi sulle trattative per i dazi decisi da Donald Trump. Secondo msn.com