Borsa | Milano chiude in rialzo +1,59% in luce Unicredit

La Borsa di Milano brilla con un progresso del 1,59%, riportando il Ftse Mib ai livelli di ottobre 2007 e puntando in alto grazie a Unicredit, protagonista con un +4,59%. La decisione di convertire i derivati in azioni di Commerzbank, rendendo il gruppo tedesco primo azionista, ha rafforzato le aspettative di operazioni di fusione e acquisizione. Questo segnale di determinazione apre nuove prospettive per il futuro finanziario dell'Italia e del settore bancario europeo.

Piazza Affari ha chiuso la seduta in positivo con il Ftse Mib in crescita dell'1,59% a 40.821 punti ai livelli dell'autunno 2007. A spingere il listino √® stata Unicredit (+4,59%). La decisione di convertire i derivati in azioni Commerzbank (poco mossa a Francoforte) diventandone primo azionista con diritto di voto al 20%, √® stato letto come un segnale che il gruppo italiano non rinuncia all'M&A malgrado l'ostilit√† di Berlino e ha dato quindi impulso agli acquisti sui titoli bancari un po' in tutta Europa. Bene anche la preda Banco Bpm (+2,29%). In vetta si √® piazzata Azimut (+5,76%) promossa da hold a buy da Deutsche Bank. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,59%), in luce Unicredit

In questa notizia si parla di: unicredit - borsa - milano - chiude

Borsa di Milano In Forte Crescita: Brilla Unicredit, Volano Iveco e Stellantis, Sospesi Dazi Usa-Cina. - Lunedì 12 maggio 2025, la Borsa di Milano ha dato il benvenuto alla settimana con un forte ottimismo, registrando un rialzo del 2%.

Borsa oggi 9 luglio: Europa in rialzo, Essilux scatta a Parigi con Meta nel capitale. Milano sale con le banche, bene Unicredit - DIRETTA Vai su X

In Borsa scatto Unicredit e Bpm, su rumor intervento Ue. Bloomberg, Dgcomp contesterà all'Italia l'uso del golden power #ANSA Vai su Facebook

Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,59%), in luce Unicredit; Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,59%), in luce Unicredit; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in netto rialzo (+1,6%) con Azimut e le banche. In Germania record del Dax.

Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,59%), in luce Unicredit - Piazza Affari ha chiuso la seduta in positivo con il Ftse Mib in crescita dell'1,59% a 40. Come scrive ansa.it

Borsa: Milano ok con l' Europa (+1,4%) dopo avvio di Wall Street - 767 punti) continua a segnare il maggior rialzo in Europa, mantenendosi sui massimi da ottobre 2007 grazie alla buona intonazione delle banche, dopo l'avvio di Wall Street ... Riporta ansa.it