Vannacci fa impazzire la sinistra | Nobel a Trump? Se l' hanno dato a Obama

In un gesto sorprendente, durante una cena alla Casa Bianca, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha consegnato a Donald Trump una lettera per la candidatura al Nobel per la pace, lodando la sua leadership e i suoi sforzi in Medioriente. Un episodio che accende nuove discussioni sulla politica globale e sui riconoscimenti più ambiti. Ma cosa ci riserva il futuro del premio più prestigioso? Restate con noi per scoprirlo.

 Durante la cena alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha consegnato a Donald Trump la lettera inviata al Comitato del premio Nobel per candidarlo al premio Nobel per la pace. "Voglio esprimere apprezzamento e ammirazione da parte di Israele e del popolo ebraico nei confronti della sua leadership globale e per i suoi sforzi per garantire pace e sicurezza in molte regioni, in particolare in Medioriente", ha affermato Netanyahu. La candidatura ha provocato un aspro dibattito. L'europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci, a margine della sessione plenaria svoltasi al Parlamento europeo di Strasburgo chiiosa: "Premio Nobel per la Pace a Trump? Se l'hanno dato a Barack Obama perché no?". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vannacci fa impazzire la sinistra: "Nobel a Trump? Se l'hanno dato a Obama..."

In questa notizia si parla di: nobel - vannacci - trump - impazzire

