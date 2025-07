samsung presenta i suoi nuovi smartphone pieghevoli in arrivo galaxy z fold7 e z flip7

Samsung rinnova il suo impegno nell’innovazione mobile con i nuovi Galaxy Z Fold7 e Z Flip7. Due smartphone pieghevoli che combinano funzionalità avanzate e design all’avanguardia, pronti a rivoluzionare il modo di vivere la tecnologia quotidiana. Con la loro versatilità, questi dispositivi promettono di soddisfare ogni esigenza, dalla produttività alla praticità. Samsung continua a sorprendere, portando l’esperienza mobile a nuovi livelli...

Samsung ha annunciato l’arrivo sul mercato della nuova generazione dei suoi smartphone pieghevoli, continuando ad offrire ai propri clienti entrambi i formati: da una parte il Fold, pensato per offrire in un formato portatile l’accesso ad uno schermo più ampio da 8? pensato per la produttività, dall’altra il Flip, per offrire un dispositivo ultra compatto senza però rinunciare ad uno schermo principale dalle forme più tradizionali. Samsung Galaxy Z Fold7 Il nuovo Galaxy Z Fold7 -nella foto in apertura- è il frutto di un grande lavoro da parte dei progettisti di Samsung, come abbiamo avuto modo di vedere alcuni giorni fa di persona il nuovo foldable del colosso coreano supera quelli che erano fino a poco tempo fa i limiti di questa categoria di smartphone presentandosi con uno spessore da chiuso di soli 8,9mm (che da aperto diventano 4,2) ed un peso di soli 215g, che è addirittura inferiore a quello del Galaxy S25 Ultra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it