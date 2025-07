Criminalità a Ostia Falconi | Il nostro territorio merita rispetto

Ostia, un territorio ricco di storia e cultura, merita di tornare ad essere un esempio di sicurezza e rispetto. La recente riunione presso la Prefettura di Roma, richiesta da Mario Falconi, ha sottolineato l’impegno delle istituzioni per rafforzare la collaborazione e affrontare la criminalità con determinazione. È il momento di agire con convinzione, perché il benessere di Ostia dipende dalla nostra capacità di lavorare insieme.

Falconi: «Serve più attenzione per Ostia, il nostro territorio merita rispetto e sicurezza, avanti in sinergia con il Prefetto»* Ostia, 9 luglio 2025 – Si è svolta ieri, presso la Prefettura di Roma, la riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica richiesta dal Presidente del X Municipio Mario Falconi alla presenza del Prefett o Lamberto Giannini, delle massime autorità delle forze dell'ordine e del Campidoglio. Al centro dell'incontro le recenti criticità emerse sul territorio di Ostia, tra cui la chiusura di alcuni stabilimenti balneari, i roghi di natura dolosa e il grave episodio dell'esplosione davanti a una palestra in via delle Azzorre.