Il mercato del Napoli si infiamma con l’assalto a Juanlu Sanchez, talento spagnolo under 21 che il Siviglia continua a respingere. Dopo le prime proposte, tra cui quella da oltre 14 milioni di euro, i partenopei sono determinati a portarlo a Dimaro in tempo per l’inizio del ritiro di Antonio Conte. La sfida tra sogno e realtà si gioca ancora, ma l’azzurro non si arrende e punta dritto al colpo.

Il Napoli e Juanlu Sanchez, un matrimonio apparentemente scritto ma che ancora stenta a decollare da ormai circa un mese. Il Siviglia ha già rifiutato un paio di offerte per il difensore dell’Under 21 spagnola. Il club azzurro cerca di accelerare per regalarlo ad Antonio Conte entro il ritiro di Dimaro. A riferire quest’ultima notizia è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tramite i propri canali social. Le ultime di Romano su Juanlu-Napoli. Di seguito quanto scrive il noto giornalista riguardo la vicenda di mercato: “Il Napoli ha presentato una nuova offerta al Siviglia per Juanlu del valore di 14 milioni più percentuale su futura rivendita del 10%. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juanlu Sanchez, nuova offerta del Napoli al Siviglia da oltre 14 milioni di euro (Romano)

