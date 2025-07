Deputato con fiore di marijuana all’occhiello interroga Lollobrigida | Canapa? Avete distruttore un settore imprenditoriale

Un dibattito acceso tra le fila politiche italiane mette in luce le complesse sfide e contraddizioni legate alla regolamentazione della canapa. Un deputato, con un fiore di marijuana all'occhiello, ha interrogato Lollobrigida sulla distruzione di un settore imprenditoriale fondamentale per il nostro Paese. La questione rivela come le scelte legislative possano mettere a rischio migliaia di posti di lavoro e l’economia italiana, sollevando un tema urgente di equilibrio tra legalità e sviluppo.

“Vi siete resi conto che il decreto sicurezza ha creato un problema a un settore imprenditoriale e industriale di questo paese che vede impiegati tantissimi giovani tra l’altro in una filiera completamente italiana?. Non so se il ministro si è reso conto, leggendo la risposta che gli hanno preparato, che ha parlato di alterazioni dello Stato psicofisico: ma noi non stiamo parlando di una sostanza che causa alterazione alcuna. Stiamo parlando di una pianta di un fiore all’occhiello. Io lo porto qui all’occhiello della mia giacca e dovrebbe farlo anche lei da ministro dell’aAgricoltura a maggior ragione se con la sua risposta ci dice che non c’è nulla da temere e non è ovviamente una sostanza proibita perché non ha effetti droganti “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Deputato con fiore di marijuana all’occhiello interroga Lollobrigida: “Canapa? Avete distruttore un settore imprenditoriale”

