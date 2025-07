Evenepoel vince la cronometro di Caen Pogacar si prende la maglia gialla

Nel cuore della quinta tappa del Tour de France 2025, Evenepoel si impone con maestria nella cronometro di Caen, confermandosi il più forte di tutti. Con una performance impeccabile sui 33 km, il campione belga non lascia spazio alla sorpresa e supera Pogacar di sedici secondi, che conquista la maglia gialla, e Affini. Una tappa che ribadisce il suo ruolo di protagonista assoluto: la battaglia per il podio è appena iniziata.

Remco Evenepoel si conferma il pù forte di tutti nella cronometro individuale di Caen di 33 km, valida per la quinta tappa del Tour de France 2025. Il belga ha tagliato il traguardo con sedici secondi vantaggio su Pogacar, nuova maglia gialla, e trentatrè su Edoardo Affini. QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025: EVENEPOEL VINCE LA CRONOMETRO INDIVIDUALE Il belga ha iniziato con gradualità transitando al secondo intermedio con 8 secondi di ritardo, per poi diventare imprendibile per tutti. Molto più costante Pogacar che ha perso subito qualche secondo da Evenepoel, senza mai riuscire a stare davanti.

