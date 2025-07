Processo Ciro Grillo via alle arringhe dei difensori dei quattro studenti imputati Sentenza già sabato o a settembre

Il processo Ciro Grillo entra nel vivo con l’inizio delle arringhe dei difensori degli imputati, segnando un momento cruciale nella vicenda giudiziaria. Domani, e per i successivi tre giorni, gli avvocati dei quattro studenti si confronteranno davanti al Tribunale di Tempio Pausania, portando le loro argomentazioni in attesa della sentenza prevista tra sabato e settembre. La prossima fase si preannuncia decisiva: scopriamo insieme gli sviluppi di questa delicata vicenda.

Tempio Pausania – Processo Grillo, domani (giovedì 10 luglio) iniziano a parlare gli avvocati dei ragazzi. Per tre giorni i sette legali che rappresentano Ciro Grillo, figlio.

