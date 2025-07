Plasmon torna italiana NewPrinces compra da Kraft Heinz per 120 milioni

Plasmon torna italiana: dopo oltre mezzo secolo sotto il controllo di una multinazionale americana, Kraft Heinz ha ceduto lo storico marchio di alimenti per l’infanzia a NewPrinces Group, il nuovo nome di Newlat Food guidato dalla famiglia Mastrolia. Con un investimento di circa 120 milioni di euro, questa operazione segna un'importante svolta nel panorama alimentare nazionale, rafforzando l’impegno del gruppo nel settore. Che una multinazionale con base in...

Plasmon torna italiana: dopo oltre mezzo secolo sotto il controllo di una multinazionale americana, lo storico marchio di alimenti per l’infanzia è stato ceduto da Kraft Heinz a NewPrinces Group, il nuovo nome assunto da Newlat Food, il gruppo guidato dalla famiglia Mastrolia. Secondo fonti di mercato, il valore dell’operazione si aggira attorno ai 120 milioni di euro. Plasmon comprata da NewPrinces Group. Che una multinazionale con base in Italia acquisti dagli Usa è già di per sé una notizia. Che a tornare in Italia siano gli storici biscotti Plasmon, con i quali sono cresciute generazioni di bambini, è una notizia nella notizia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Plasmon torna italiana, NewPrinces compra da Kraft Heinz per 120 milioni

In questa notizia si parla di: plasmon - newprinces - torna - italiana

Plasmon torna italiana: Kraft vende a NewPrinces (Newlat); Plasmon torna italiana: Kraft Heinz vende a NewPrinces Group; I biscotti Plasmon tornano italiani: Kraft Heinz vende la società a New Princes Group.

I biscotti Plasmon tornano italiani: Kraft Heinz vende la società a New Princes Group - Plasmon, la storica azienda alimentare italiana che produce alimenti per l’infanzia, fondata a Milano nel 1902, torna in mani italiane grazie alla NewPrinces Group (nuovo nome di Newlat Food), quotata ... Secondo milanofinanza.it

I biscotti Plasmon tornano italiani, l’azienda ceduta a Newprinces Group per 120 milioni - Dopo la vendita agli americani di Heinz nel 1963, lo storico brand che ha nutrito sei generazioni da Milano a Palermo entra nel portafoglio della holding ... Segnala repubblica.it