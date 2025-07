Arresto cardiaco in Italia i soccorsi impiegano 13 minuti Ecco perché

In Italia, i soccorsi impiegano in media 13 minuti per intervenire in caso di arresto cardiaco, un tempo leggermente superiore alla media europea di 12,2 minuti. Questa differenza di appena 48 secondi può sembrare minima, ma nella lotta per salvare una vita ogni secondo conta. I dati della ricerca EuReCa-Three rivelano quanto sia cruciale migliorare la rapidità dell'intervento. Perché ogni attimo ritardato può essere fatale, e conoscere questi numeri è il primo passo verso il cambiamento.

Tredici minuti: è questo è il tempo che impiega mediamente un’ambulanza In Italia per soccorrere chi ha avuto un arresto cardiaco. In Europa la media scende a 12,2 minuti. Una differenza di 48 secondi  che sembra trascurabile, ma che può fare la differenza tra la vita e la mor te  perchĂ© quando il cuore si ferma, ogni secondo vale un’eternitĂ . I dati sono rivelati dalla EuReCa-Three, la terza grande fotografia europea sull’arresto cardiaco extra-ospedaliero coordinata dall’ European Resuscitation Council e pubblicata sulla rivista Resuscitation. I ricercatori hanno analizzato oltre 50mila chiamate al numero di emergenza in 29 Paesi europei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Arresto cardiaco, in Italia i soccorsi impiegano 13 minuti. Ecco perchĂ©

