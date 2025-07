L' Ucraina ha bisogno di 524 miliardi di dollari per la ricostruzione

L'Ucraina si trova di fronte a una sfida monumentale: 524 miliardi di dollari per ricostruire le sue città devastate. Roma, nel cuore dell’Europa, si prepara ad accogliere una conferenza internazionale cruciale, dove leader e investitori si uniranno per mobilitare risorse pubbliche e private. È un momento decisivo che potrebbe segnare il futuro di un Paese martoriato e la rinascita di tutta la regione.

🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - L'Ucraina ha bisogno di 524 miliardi di dollari per la ricostruzione

