Scopri il tour estivo 2025 dei The Kolors | date e scaletta

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con i The Kolors! Il loro tour estivo 2025 porta sul palco le hit più amate e una scaletta imperdibile, per far ballare e cantare il pubblico di tutta Italia. Sei pronto a scoprire tutte le date e gli appuntamenti? Non perdere l’occasione di essere parte di questa fantastica esperienza musicale: ecco tutto quello che devi sapere!

Un'estate all'insegna della musica con i The Kolors: ecco tutte le date del tour 2025. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Scopri il tour estivo 2025 dei The Kolors: date e scaletta

In questa notizia si parla di: tour - kolors - date - scopri

Grave lutto per Stash: il tragico annuncio durante il tour dei The Kolors - Un grave lutto scuote il cuore di Stash, frontman dei The Kolors, durante il tour estivo che ha conquistato l’Italia.

Le date del tour estivo 2025 dei The Kolors Vai su Facebook

Lutto per Stash dei The Kolors, la notizia durante il tour estivo #stash #thekolors #luttonazionale #8luglio https://tgcom24.mediaset.it/spettacolo/lutto-stashthe-kolors_100789356-202502k.shtml… Vai su X

The Kolors: riprogrammate le date del tour nei palazzetti del 2026; The Kolors Tour 2025: quanto dura, biglietti, date concerti e scaletta; I The Kolors anticipano il tour nei palazzetti al 2025.

The Kolors: la scaletta dei concerti del tour 2025 - Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 dei The Kolors: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena in tutta Italia. Segnala donnaglamour.it

The Kolors: riprogrammate le date del tour nei palazzetti del 2026 - Summer 2025", il gruppo ha riprogrammato i concerti in location diverse rispetto a quelle previste. radioitalia.it scrive