Chi è Xhaka l’ultima idea per il centrocampo di Tudor | uno svizzero di origine kosovara a dettare ordine in mediana Carriera e identikit del giocatore

Chi è Granit Xhaka, il centrocampista svizzero di origini kosovare che potrebbe diventare il tassello chiave del mediano di Tudor? Classe ’92, con una carriera in crescendo tra Borussia M’Gladbach, Arsenal e ora Bayer Leverkusen, Xhaka si distingue per la sua capacità di dettare i ritmi e imporre ordine in mezzo al campo. Mentre Roma e Milan sono state appena sfiorate, la Juventus sembra ora voler puntare deciso su di lui. Ma cosa rende questo giocatore così speciale?

Sta entrando sempre più nel vivo il calciomercato Juve, con l'uscita dal Mondiale per Club le trattative per rinforzare la squadra da consegnare a Tudor per la stagione 202526 hanno subito un importante accelerata. Un nome che negli ultimi giorni sta circolando tra gli ambienti bianconeri è quello di Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen.

