Sorrentino | Napoli strana la cessione di Caprile

Stefano Sorrentino, ex portiere di grande esperienza, ha espresso sorpresa per la cessione di Caprile da parte del Napoli, definendola inattesa e undervalued. Le sue parole sollevano interrogativi sulla strategia della squadra, specialmente considerando il rinnovo di Meret e la necessità di un reparto portieri competitivo. È evidente che nel calcio, come nella vita, le decisioni dietro le quinte spesso riservano sorprese e riflessioni profonde, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori curiosi di scoprire le vere motivazioni.

Stefano Sorrentino, ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue parole: "Mi ha sorpreso che il Napoli non abbia puntato su Caprile, tra l'altro venduto a una cifra bassa rispetto al reale valore del ragazzo. Mi fa strano anche che si facciano nomi di portieri titolari da acquistare dal momento che c'è stato il rinnovo del contratto di Meret. E' giusto avere due estremi difensori di livello, ma alzare troppo la competizione al ruolo potrebbe essere eccessivo. Sento di Milinkovic Savic, Suzuki o del ragazzo del Friburgo Atubolu, ma si tratta di portieri che penso vogliano giocare titolari.

