Un dramma familiare scuote Luino: Ammanuel Rezzonico, 25 anni, arrestato per l’omicidio del padre adottivo Boris, si presenta in tribunale senza rispondere. La vicenda solleva interrogativi sulle tensioni interiori e sulle possibili condizioni psichiche del giovane, portando alla richiesta di una perizia psichiatrica. La comunità si interroga: cosa si nasconde dietro questa tragica tragedia? È fondamentale approfondire per comprendere le cause profonde di questo gesto estremo.

Luino (Varese), 9 luglio 2025 – Ammanuel Francesco Rezzonico, 25 anni, fermato per l'omicidio del padre adottivo Boris Rezzonico si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 57enne, manager a Lugano di un importante gruppo assicurativo svizzero, è stato accoltellato a morte intorno alle 19.30 di domenica a Luino nell'abitazione dell’ ex moglie. Il 25enne, assistito dall'avvocato Eugenio Losco, è comparso alle 16 di oggi davanti al Gup del tribunale di Varese Marcello Buffa per la convalida del fermo alla quale è stato sottoposto nella notte tra domenica e lunedì. Presente nel carcere varesino anche il pubblico ministero Carlo Parodi che coordina le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Boris Rezzonico ucciso dal figlio: “Col padre adottivo non c’erano tensioni, valutiamo perizia psichiatrica”

