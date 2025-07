Le corna tra i Coma_Cose e il sospetto che fosse tutto un mini-reality promozionale.

Hercules, vittima di uno dei suoi passaggi più travagliati, ora il nome di Deianira Marzano si intreccia in una vicenda che sembra uscita da un film, tra sospetti e retroscena. Il suo ruolo di esperta di gossip assume un tono ancora più inquietante, lasciando intuire che dietro alle corna dei Coma_Cose potrebbe nascondersi molto più di un semplice scandalo. Ma qual è il vero motivo di questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

Il dettaglio più sinistramente suggestivo dell’affaire ComaCose, il duo di Cuoricini in odore di patatrac causa bacio clandestino di lei a uno sconosciuto, è il nome della rana dalla bocca larga che ha spiattellato tutto: Deianira Marzano, esperta di gossip. Nome originale e affascinante, Deianira, ma che, inserito in una storia di corna, vere o presunte, vi getta un’ombra inquietante. Nella mitologia greca, infatti, era l’ultima moglie di Eracle, che per riconquistare il marito, vittima della classica sbandata della mezza età per una più giovane, gli fece indossare una tunica che lei credeva imbevuta di un filtro d’amore, ma in realtà era avvelenata; risultato, RIP Eracle – e anche Deianira, suicida per la disperazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it