Calciomercato Napoli si avvicina l' arrivo del giovane talento a parametro zero | individuato anche il terzo portiere?

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l’arrivo di un giovane talento a parametro zero, dimostrando come il club voglia costruire un futuro solido senza perdere di vista il presente. Tra trattative e colpi di scena, spiccano le mosse del direttore sportivo Giovanni Manna, che punta su due promesse classe 2006. Il primo nome in lista è Emanuele Rao, attaccante esterno appena svincolatosi dalla Spal, per il quale secondo...

Il Napoli guarda al presente ma anche al futuro. Tra le tante trattative messe in piedi dal direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, ce ne sono due che riguardano due giovani talenti classe 2006. Il primo è l'attaccante esterno Emanuele Rao, svincolatosi dalla Spal, per il quale secondo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - calciomercato - avvicina - arrivo

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Il #Napoli si avvicina a #Ndoye. Gazzetta: "La richiesta del #Bologna è scesa" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Il-Napoli-si-avvicina-a-Ndoye--Gazzetta---La-richiesta-del-Bologna-e-scesa--141054.aspx #Calciomercato Vai su Facebook

#Calciomercato: il #Napoli si avvicina a Lorenzo #Lucca, c'è l'accordo col giocatore. Il centravanti dell'#Udinese era stato accostato anche all'#ASRoma [@DiMarzio] https://tinyurl.com/5ewhfyu4 Vai su X

Calciomercato Napoli, si avvicina l'arrivo del giovane talento a parametro zero: individuato anche il terzo portiere?; Calciomercato Napoli – Lucca in arrivo. Manna vuole anche Nunez; Napoli, David si avvicina: un altro colpo per provare a convincere Conte.

Valzer di punte: Osimhen si avvicina al Galatasaray, il Napoli incassa 75 milioni di euro e si sblocca Morata al Como - L'arrivo in Italia del vice presidente del Galatasaray ha sbloccato l'impasse con il Napoli per l'acquisto di Osimhen. Segnala eurosport.it

Napoli, Lang in arrivo: quando si faranno le visite mediche - Spunta un particolare che è come un vero e proprio indizio ... msn.com scrive