Skymetro | i comitati per il Sì Affossato ma non per colpa del Ministero

Le speranze di un futuro più sostenibile per la città si spengono mentre i comitati per il Sì allo Skymetro accusano duramente la giunta Salis di aver volontariamente fermato il progetto. In un comunicato infuocato, evidenziano come la responsabilità non sia del Ministero, ma delle decisioni politiche locali. La battaglia per un trasporto innovativo e rispettoso dell’ambiente si intensifica: cosa succederà ora?

"Non è stato il Ministero a dire no al progetto dello Skymetro, ma la giunta Salis". I comitati per il Sì allo Skymetro non usano mezzi termini e, in un comunicato durissimo, accusano la sindaca e i suoi assessori di aver deliberatamente scelto di bloccare l’opera, pur cercando di scaricare la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

No Skymetro, municipi e comitati ora passano all’attacco. “Punizione politica, servono soluzioni” - Il dibattito sullo SkyMetro si infiamma: Municipi, comitati e associazioni si scontrano tra pro e contro, mentre Passadore e Ivaldi puntano il dito contro il rifiuto di rispettare i tempi.

Skymetro: i comitati per il Sì, Affossato, ma non per colpa del Ministero.

No Skymetro, municipi e comitati ora passano all’attacco. “Punizione politica, servono soluzioni” - Passadore e Ivaldi: “Il rifiuto a dare tempo non è una scelta tecnica”. Si legge su ilsecoloxix.it

Skymetro, fumata nera al ministero: no alla proroga e no a qualunque progetto alternativo - Il Comune in missione a Roma, il Mit chiude le porte: "I 398 milioni vincolati a questo intervento". Secondo msn.com