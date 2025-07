Scalzo e barcollante sul raccordo i vigili lo mettono in salvo Si indaga su altri casi simili

Una scena incredibile e inquietante si è svolta sul grande raccordo anulare di Roma: un uomo nudo, barcollante e visibilmente alterato, camminava senza protezione lungo la carreggiata. Fortunatamente, i vigili sono intervenuti tempestivamente per metterlo in salvo, aprendo un'indagine su altri casi simili. Un episodio che solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza e sul benessere mentale in città. La vicenda resta sotto attenzione.

L'ennesima scena surreale sulle strade di Roma: un uomo, a piedi nudi, barcollante, visibilmente alterato, che cammina lungo la corsia interna del grande raccordo anulare, all’altezza di via di Tor Bella Monaca. Succede intorno alle 15.00. A intervenire la pattuglia dello Spe (Sicurezza Pubblica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: barcollante - raccordo - scalzo - vigili

