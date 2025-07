Ronde anti maranza a Milano perquisiti nove membri di Articolo 52 | Sono estremisti di destra

A Milano, scoppia la ronda anti-maranza: nove membri di Articolo 52 sono stati perquisiti, svelando un gruppo di estremisti di destra coinvolti in attività illegali. La Procura indaga per associazione a delinquere mentre la Questura denuncia piani di azioni punitive contro cittadini stranieri. Un episodio che mette in luce i pericoli dell'odio e dell'intolleranza, e che richiede una risposta ferma da parte delle autorità e della società civile. Continua a leggere.

La Procura indaga per associazione a delinquere. La Questura di Milano: "Il gruppo di estremisti, tramite chat di messaggistica istantanea, organizzava sopralluoghi e pianificava azioni punitive nei confronti dei cittadini di origine straniera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: milano - estremisti - ronde - anti

