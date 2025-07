Fratelli d' Italia | Stiamo ancora rimettendo in piedi una città lacerata

Fratelli d'Italia, nel cuore di una nazione ancora in cerca di stabilità, si impegna a ricostruire con determinazione e passione. Latina Bene Comune, invece, sembra aver smarrito la rotta, rivelando le debolezze di un’amministrazione poco preparata e priva di visione. È tempo di riappropriarci del nostro futuro, scegliendo un cammino che rispecchi i valori di serietà e progresso per tutta la comunità. Solo così potremo davvero risollevare le nostre città.

“Lbc, Latina Bene Comune, rappresenta in maniera plastica e inequivocabile ciò che significano inesperienza, improvvisazione e incapacità amministrativa. Un progetto nato sotto la bandiera del “civismo”, che si è poi rivelato un contenitore ideologico chiaramente di centrosinistra, spacciato per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Ostia, Riccardo Maiani approda in Fratelli d'Italia - Ostia, 15 maggio 2025 – Riccardo Maiani entra a far parte di Fratelli d'Italia. Con entusiasmo, il Consigliere comunale Stefano Erbaggi e il dirigente romano Dario Antoniozzi accolgono il nuovo membro, esprimendo la loro determinazione a collaborare per il bene della comunità.

