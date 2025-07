La solidarietà di Conad e dei suoi clienti | 58mila euro per la Banca del latte dell' ospedale di Perugia

La solidarietà di Conad e dei suoi clienti si conferma ancora una volta un esempio di generosità concreta. Con una donazione di 57.960 euro, Pac 2000A rinnova il suo impegno a sostegno dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, contribuendo a rafforzare il progetto della Banca del Latte. Un gesto che testimonia quanto il cuore della comunità possa fare la differenza, garantendo alle neo-mamme e ai loro piccoli un futuro più sicuro e pieno di speranza.

Pac 2000A Conad rinnova il proprio impegno a fianco dell'Azienda ospedaliera di Perugia con una donazione di 57.960 euro destinata al progetto della Banca del Latte. Il progetto, già avviato dall'Azienda Ospedaliera, garantisce il nutrimento ai neonati che, per diversi motivi, non possono.

