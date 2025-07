Il Festino anima la Cattedrale | sul sagrato U cuntu di Santa Rosalia

Il festino anima la cattedrale: sul sagrato di Santa Rosalia, venerdì 11 luglio alle ore 21, unisciti a "U Cuntu di Santa Rosalia", uno spettacolo che celebra la patrona di Palermo attraverso emozioni, storia e il valore del volontariato. Un’occasione unica per vivere un’esperienza coinvolgente sotto le stelle, in un’atmosfera ricca di fede e solidarietà. Non perdere questo momento magico che unisce tradizione e impegno civile.

Il sagrato della Cattedrale di Palermo farà da cornice, venerdì 11 luglio alle ore 21, allo spettacolo "U Cuntu di Santa Rosalia", un'opera teatrale intensa e innovativa che unisce la narrazione della santa patrona di Palermo ai valori fondamentali del volontariato. L'evento, organizzato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

