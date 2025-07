Teatro Partenio nuova stagione | grandi star del cinema italiano

Preparati a vivere un'emozionante avventura teatrale con la nuova stagione del Teatro Partenio di Avellino! Dal cinema italiano di grande successo alle stelle emergenti della scena, questa rassegna promette di catturare il cuore di ogni spettatore. Un mix di narrazione epica, riflessioni attuali e comicità irresistibile ti aspetta da ottobre ad aprile, trasformando il teatro in un palcoscenico di emozioni indimenticabili. Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria stagione!

La stagione teatrale 20252026 del Teatro Partenio di Avellino, organizzata dal T eatro Pubblico Campano, si presenta come un percorso emozionante e ricco di sfumature, in cui convivono narrazione epica, riflessione contemporanea, grande comicitĂ e teatro d'autore. Da ottobre ad aprile, il palcoscenico del capoluogo irpino ospiterĂ alcuni tra i nomi piĂą amati del teatro italiano, accanto a spettacoli di forte intensitĂ emotiva e culturale. Un cartellone costruito con cura, pensato per incontrare i gusti di un pubblico eterogeneo, ma unito dall'amore per la qualitĂ e la bellezza della scena.

