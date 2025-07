Quante case mancano in Emilia-Romagna? I numeri di Ance

Le abitazioni necessarie nei prossimi dieci anni sono 70mila: un numero superiore di cinque volte rispetto a quello corrente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quante case mancano in Emilia-Romagna? I numeri di Ance

In questa notizia si parla di: quante - case - mancano - emilia

Stop al lavoro, in condizioni di caldo estremo o anomalo in determinate fasce orarie, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica. Con un’ordinanza regionale, scatta in Emilia-Romagna - a partire da mercoledì 2 luglio - Vai su Facebook

Case di comunità a rilento: nell’area metropolitana di Milano solo cento infermieri assunti; Bando per reclutare oltre 1.400 medici in Emilia Romagna: meno di un quarto le domande presentate; Per ora le case di comunità non stanno risolvendo i problemi della medicina territoriale.

Scuola Emilia Romagna, quanti insegnanti mancano alla prima campanella - Il Resto del Carlino - Scuola Emilia Romagna, quanti insegnanti mancano alla prima campanella L'allarme lanciato da Ugl: "Problemi ormai endemici. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Mancano 1.441 medici di base in Emilia Romagna: “Bandi soltanto per 175 posti” - QNSalus - Quotidiano Nazionale - Quanti sono i medici di base che mancano: i dati per provincia in Emilia- Da quotidiano.net