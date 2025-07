Mattarella a Zelensky | Si aprano i negoziati per l' ingresso dell' Ucraina nell' Ue | Papa | Pace subito il Vaticano può ospitare le trattative

In un contesto di tensioni globali, le recenti dichiarazioni di Mattarella e Zelensky spingono verso l'apertura dei negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Papa Francesco invoca la pace immediata, proponendo il Vaticano come possibile palcoscenico delle trattative. Nel frattempo, emergono nuovi audio di Trump, mentre gli Stati Uniti valutano l'invio dei sistemi di difesa Patriot a Kiev, intensificando la complessa partita geopolitica in atto.

Spunta un audio di Trump del 2024, Cnn: "Minacciò Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino". Media: "Gli Stati Uniti valutano l'invio del sistema di difesa Patriot a Kiev". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mattarella a Zelensky: "Si aprano i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Ue" | Papa: "Pace subito, il Vaticano può ospitare le trattative"

In questa notizia si parla di: mattarella - zelensky - aprano - negoziati

Mattarella, Vance, Zelensky e la presidente del PerĂą tra le autoritĂ alla messa di papa Leone - In occasione della messa di Papa Leone, si riuniranno 156 delegazioni, tra cui il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del PerĂą.

Mattarella a Zelensky: Pieno sostegno dall'Italia all'indipendenza di Kiev - Mattarella: Sicurezza Ucraina è sicurezza europea, c'è chi vuole farci fare un salto indietro di quasi un secolo; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Mattarella riceve Zelensky: “Pieno sostegno a Kiev”; Ucraina, Mattarella: auspico presto negoziati per ingresso in Ue.

Ucraina, Mattarella a Zelensky "Dall'Italia sempre pieno sostegno" - Il Papa ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano rappresentanti di Russia e Ucraina per negoziati". Segnala informazione.it

Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo: «Pronti a ospitare negoziati in Vaticano». Poi gli incontri con Mattarella e l’inviato di Trump - Intanto si prepara a sostituire 20 ambasciatori L'articolo Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gan ... Scrive msn.com