VIDEO | Incendio tra via del Lido e via Nascosa

Un vasto incendio ha insanguinato questo pomeriggio le strade di Latina, tra via Nascosa e via del Lido. Le fiamme hanno divorato un ampio appezzamento di sterpaglie, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti e della viabilità locale. La strada è stata prontamente chiusa per evitare ulteriori pericoli. Restate aggiornati per conoscere gli sviluppi e le misure adottate per garantire la sicurezza della comunità.

Incendio questo pomeriggio a Latina, a ridosso di via Nascosa e via del Lido. In fiamme un vasto terreno di sterpaglie. La strada è stata temporaneamente chiusa per la sicurezza della viabilità.

