Pirellone salta il blitz sull’indennità | niente aumento di stipendio per i consiglieri regionali lombardi

Il tentativo di aumentare le indennità dei consiglieri regionali lombardi si ferma al palo. La proposta, che mirava a un incremento di circa 555 euro mensili, è stata ritirata nella commissione Bilancio, lasciando invariato il compenso degli eletti. La decisione riflette i dubbi emersi all’interno della maggioranza e la necessità di ulteriori confronti tra i partiti. Resta da vedere quali sviluppi porterà questa intricata vicenda politica.

Milano, 9 luglio 2025 – L'obiettivo era quello di aumentare di circa 555 euro lordi al mese l 'indennità dei consiglieri regional i allineandola a quella delle altre Regioni. Ma il d ocumento portato avanti nella commissione Bilancio della Lombardia è stato ritirato, da quanto si è appreso, anche per i dubbi emersi in maggioranza con le segreterie regionali dei partiti che avrebbero chiesto più tempo per confrontarsi sull'argomento. Con un emendamento all'assestamento di bilancio i consiglieri regionali volevano a llineare i valori complessivi delle loro indennità a quelli stabiliti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione del decreto del 2012 del governo Monti che aveva introdotto misure per il contenimento della spesa pubblica, incluso appunto un tetto all'indennità dei consiglieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pirellone, salta il blitz sull’indennità: niente aumento di stipendio per i consiglieri regionali lombardi

