Calciomercato Como | Thiaw ha rifiutato No a questa ricca offerta

Nel sorprendente mondo del calciomercato, le scelte di Malick Thiaw scuotono il Milan e il Como. Il giovane difensore ha deciso di rifiutare una proposta allettante del club lariano, lasciando tutti con il fiato sospeso sul suo futuro. Questa decisione apre scenari inaspettati, tra strategie di mercato e ambizioni da consolidare. La sua scelta segna un punto di svolta: cosa riserverà il cammino di Thiaw nel prossimo futuro?

Colpo di scena nel calciomercato del Milan. Il futuro di Malick Thiaw torna in discussione dopo il suo clamoroso rifiuto alla ricca offerta presentata dal Como. Il club lariano, neopromosso in Serie A e molto ambizioso, aveva individuato nel difensore tedesco il

Il Como punta Ramon: offerta per il difensore del Real Madrid; Retroscena Como, a gennaio ricca offerta per un altro gioiellino del Barcellona; Milan, Thiaw non è convinto del Como: sensazioni negative sulla trattativa.

