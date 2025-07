Incendio a Matera in fiamme una pineta | evacuati villaggi turistici

Un vasto incendio divampa sulla costa di Metaponto, minacciando villaggi turistici e mettendo in allerta le autorità. Le fiamme, di probabile origine dolosa, si sono rapidamente estese, costringendo all’evacuazione di strutture e turisti. La lotta contro il fuoco è in pieno svolgimento, mentre i residenti e i visitatori attendono rassicurazioni e interventi efficaci per contenere questa emergenza. La situazione rimane critica, e l’intervento delle forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

(Adnkronos) – Vasto incendio oggi, mercoledì 9 luglio, sta minacciando i villaggi turistici sulla costa di Metaponto in provincia di Matera. Le fiamme, di probabile origine dolosa, si sono propagate rapidamente verso le zone limitrofe del villaggio Metatur e dei campeggi Riva dei Greci e Julia. È attualmente in corso un'importante operazione di spegnimento che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

