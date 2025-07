Teatri di Pietra dall' area archeologica di Solunto al teatro Monte Iato di San Cipirello | gli spettacoli

Immergiti nell’incanto dei Teatri di Pietra, un viaggio tra storia, arte e cultura che anima le meraviglie archeologiche della Sicilia. Dall’area di San Cipirello al suggestivo Monte Iato, ogni spettacolo apre una finestra sulla nostra autentica identità. Giovedì 10 luglio segna l’inizio di una settimana ricca di emozioni, culminando con eventi imperdibili come “Del labirinto e altre storie”. Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria esperienza culturale!

Giovedì 10 luglio prende il via la seconda settimana della XXI edizione dei Teatri di Pietra in Sicilia a partire dal Tempio della Vittoria di Himera (Palermo) con “Del labirinto e altre storie”. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 11 e inaugurerà la stagione all’Agorà di Halesa a Tusa (Messina). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: pietra - teatri - area - archeologica

Festival lirico dei Teatri di Pietra 2025: Respirare il mito, le prime anticipazioni - Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2025 trasforma antiche cavee greco-romane in magici palcoscenici, dove il mito e la musica si uniscono in un’atmosfera unica.

Il 13 e il 19 luglio l'area archeologica ospiterà due spettacoli del cartellone di Teatri di pietra. "Domani iniaziano gli interventi di decespugliamento e pulizia dell'area eseguiti dal personale dell'Esa", fa sapere il sindaco di San Cipirello, Vito Cannella. Il 25 lugli Vai su Facebook

Teatri di Pietra 2025 Luglio - Agosto - Area Archeologica Eraclea Minoa #cattolicaeraclea #agrigento #eventisicilia25 #visitsicilyinfo Vai su X

Festival Lirico dei Teatri di Pietra: tra musica e archeologia, oltre 40 eventi in Sicilia; Andromeda e Perseo” apre Teatri di Pietra 2025: lo spettacolo a Solunto; Al via la XXI edizione dei Teatri di Pietra in Sicilia con la prima nazionale di Andromeda e Perseo.

80 spettacoli in 19 siti, Teatri di Pietra fa rete in Sicilia - La prima di Andromeda e Perseo, con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, in scena il 28 giugno all'area archeologica di Solunto con la regia di Gianfranco Perriera, aprirà la ventunesima stagione dei T ... Segnala msn.com

"Andromeda e Perseo” apre Teatri di Pietra 2025: lo spettacolo a Solunto - Nell’area archeologica di Solunto, a Santa Flavia, sabato 28 giugno, la prima nazionale di “Andromeda e Perseo”, con la regia di Gianfranco Perriera e con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco. palermotoday.it scrive