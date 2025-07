Incendio a Scansano | in fiamme nel bosco di Piaggie di Maiano In azione tre elicotteri e squadre a terra

Un vasto incendio si è scatenato nel pomeriggio del 9 luglio 2025 nel bosco di Piaggie di Maiano, a Scansano. Le fiamme minacciano il patrimonio naturale della zona e hanno richiesto un intervento immediato: tre elicotteri e squadre a terra sono sul campo per domare il rogo. La lotta contro le fiamme è in corso, ma la preoccupazione cresce mentre si cercano di contenere i danni.

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 9 luglio 2025, a partire dalle 15, nella località Piagge di Maiano, nel comune di Scansano

