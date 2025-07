Rassegna Chiostri e cortili a Santa Maria di Gesu la messa di requiem di Mozart con finale siciliano

rassegna dei chiostri e cortili di Santa Maria di Gesù si arricchisce questa volta con un evento straordinario: la Messa di Requiem di Mozart, interpretata con intensità e passione dal maestro Giovanni Ferrauto, che ha dedicato anni a studiarne e completarne le parti mancanti. Un concerto unico, culminato in un emozionante finale siciliano, capace di sedurre e coinvolgere il pubblico. Un appuntamento imperdibile che unisce arte, musica e tradizione in un’atmosfera magica.

Il maestro Giovanni Ferrauto torna a cimentarsi con la Messa di requiem di Mozart, l'ultima struggente composizione del compositore austriaco, rimasta incompiuta, sulla quale Ferrauto ha studiato per anni fino ad elaborarne un possibile completamento. A distanza di tre anni da quella prima, il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

