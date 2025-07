L' estate di Ranchio si accende con ' La Rustida' tra stand gastronomici e musica dal vivo

L’estate di Ranchio si accende con la magia della Rustida, un evento imperdibile che unisce gusto, musica e allegria nel cuore della Romagna. Sabato 12 luglio, il borgo si trasformerà in un luogo di convivialità, tra stand gastronomici e live music, regalando a residenti e visitatori un’esperienza unica. Preparatevi a lasciarvi conquistare dai profumi di mare e dal fascino di una serata indimenticabile. Non mancate!

Torna puntuale uno degli appuntamenti più centrali dell’estate in Romagna: la Rustida di Ranchio. Sabato 12 luglio, le vie del borgo si riempiranno di profumi e sapori di mare, in una serata dedicata al buon cibo e al divertimento. A partire dalle ore 19 si apre il ricco menù a base di pesce. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: estate - ranchio - rustida - accende

L'estate di Ranchio si accende con 'La Rustida', tra stand gastronomici e musica dal vivo; La Rustida accende l’estate di Ranchio: cena a base di pesce, musica e divertimento.

Show e iniziative, l’estate si accende - MSN - state a Medicina , un ricco programma di iniziative che animerà il ... msn.com scrive

I bagnini in festa. In piazzale del Porto torna la ‘Rustida’ - MSN - Giovedì 12 giugno, dalle 20,30, in piazzale del Porto (piazzale De Gasperi) si svolgerà la 61esima edizione della ‘Festa della Rustida’, l’evento che ogni ... Come scrive msn.com