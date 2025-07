Linda Yaccarino annuncia addio a X la CEO si dimette

Linda Yaccarino, figura di spicco nel mondo digitale, annuncia con un mix di emozione e gratitudine il suo addio a X dopo due anni intensi e pieni di sfide. La sua decisione segna un nuovo capitolo nella storia del social, lasciando spazio a un futuro ancora tutto da scrivere. Con questa scelta, Yaccarino dimostra come ogni fine possa essere l'inizio di nuove opportunità e innovazioni.

(Adnkronos) – ''Dopo due anni incredibili, ho deciso di dimettermi dal ruolo di CEO di X''. Lo scrive l'amministratore delegato, Linda Yaccarino, sul suo profilo, annunciando l'addio al social. ''Quando io e Elon Musk abbiamo parlato per la prima volta della sua visione per X, sapevo che sarebbe stata l'opportunità di una vita, per portare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com