Ascolti TV 9 luglio 2025

Scopri i dati Auditel più aggiornati della prima serata di ieri, 9 luglio 2025, e immergiti nel confronto tra le principali reti italiane. Quali programmi hanno dominato il prime time? Analizziamo insieme le performance di ieri sera, evidenziando tendenze e sorprese. Restate con noi per un approfondimento completo sugli ascolti tv che hanno catturato l’attenzione degli italiani. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per comprendere meglio il panorama televisivo del momento.

– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 9 luglio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time di ieri 8 luglio 2025. Indice. Ascolti TV prima serata ieri Mercoledì 9 Luglio 2025. Analisi della serata di ieri. Dati Auditel Ascolti TV di ieri 9 luglio 2025. Ascolti TV prima serata ieri Mercoledì 9 Luglio 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di ieri Mercoledì 9 luglio: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Bla bla baby Rai 2 Rocco Schiavone Rai 3 Chi l’ha visto? Rete 4 ZONA BIANCA Canale 5 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 – PSG – REAL MADRID Italia 1 UNA RAGAZZA E IL SUO SOGNO LA7 La Torre di Babele – Allarme Rosso TV8 Sliding Door NOVE Vasco Rossi – Modena Park Leggi anche: Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025 In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Analisi della serata di ieri. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 9 luglio 2025

In questa notizia si parla di: luglio - ascolti - dati - auditel

Ascolti TV giovedì 3 luglio, Temptation Island contro Don Matteo e Money Road: ecco chi ha vinto - Il debutto di Temptation Island ha fatto il botto, superando ogni aspettativa e stabilendo un nuovo record di ascolti in Italia.

Ascolti TV giovedì 3 luglio 2025, Temptation Island: quanto ha totalizzato la prima puntata, dati auditel https://gay.it/ascolti-tv-3-luglio-2025-temptation-island… #Canale5 #Mediaset Vai su X

Ascolti TV | Lunedì 7 Luglio 2025. Battiti Live debutta al 19.9%, Noos fermo al 13.9%. Le Azzurre portano Rai2 al 10.2% Tutti i dati Vai su Facebook

Ascolti tv ieri martedì 8 luglio chi ha vinto tra Un duca all'improvviso, Enricomincio da me, Chelsea, In Onda; Ascolti tv ieri (6 luglio): Pino Insegno si conferma, Ranucci chiude Report col botto e flop inatteso di Rai 1; Ascolti tv lunedì 7 luglio: chi ha vinto tra Cornetto Battiti Live e Noos.

Ascolti tv: Un duca all’improvviso, Fluminense-Chelsea | Dati Auditel, martedì 8 luglio 20250 - Ascolti tv di martedì 8 luglio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Segnala superguidatv.it

Ascolti tv martedì 8 luglio: chi ha vinto tra Un duca all’improvviso e Fluminense-Chelsea del Mondiale per Club - Su Canale 5, in onda il Mondiale per Club che ha visto sfidarsi Fluminense- Da fanpage.it