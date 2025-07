Triathlon 5 italiani pronti a essere protagonisti nella tappa di Amburgo delle World Series

Triathlon 2025 si accende con l’entusiasmo dei nostri tre italiani pronti a conquistare Amburgo, tappa cruciale delle World Series. Dopo Abu Dhabi, Yokohama e Alghero, il quarto appuntamento promette emozioni e sfide intense su distanza olimpica. Tra nuoto, ciclismo e corsa, i nostri atleti si preparano a dare il massimo in un weekend di grande spettacolo sportivo. Chi saranno i protagonisti e quali trionfi ci riserverà questa tappa? Restate con noi per scoprirlo!

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza del quarto, attesissimo, appuntamento delle World Triathlon Series 2025. Dopo le tappe di Abu Dhabi, Yokohama ed Alghero, infatti, sarà la volta di Amburgo di vivere un weekend di grande sport e spettacolo. La tappa tedesca ci proporrà le due gare elite, maschile e femminile, quindi si chiuderà con la staffetta mista. Quale sarà il percorso? Come tradizione si gareggerà su distanza olimpica, per cui vedremo la prima parte di nuoto della distanza di 1.5 chilometri da effettuare nel Aussenalster. Secondo tratto in bici di 40 chilometri con larga parte del tracciato che si affaccerà sul fiume Elba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, 5 italiani pronti a essere protagonisti nella tappa di Amburgo delle World Series

