Fognini cosa farà dopo l’addio al tennis? L’annuncio in conferenza

Dopo anni di successi e sfide sul campo, Fabio Fognini ha deciso di chiudere il suo capitolo nel tennis professionistico. La sua emozionante partita a Wimbledon contro Alcaraz segna simbolicamente la fine di un'era, e l’annuncio in conferenza ha lasciato i fan senza parole. Con il cuore colmo di gratitudine e speranza, Fognini si prepara ora a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, fatto di progetti e passioni ancora da scoprire.

Fabio Fognini, dopo una partita incredibile giocata a Wimbledon contro Alcaraz, ha deciso di dire addio al tennis da professionista: le sue parole sul futuro. Fabio Fognini ha detto addio al tennis giocato in maniera professionale dopo una partita pazzesca giocata a Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Lui stesso ha infatti dichiarato che non avrebbe potuto scegliere momento migliore per dire addio, nonostante la difficoltà della decisione. Per il futuro che succederà? Ne ha parlato lo stesso Fognini sempre nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato il ritiro da giocatore: di seguito le sue parole. 🔗 Leggi su Rompipallone.it