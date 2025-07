Ancelotti condannato in Spagna | Frode ficscale ; che stangata

Una notizia che scuote il mondo del calcio: Carlo Ancelotti, ex allenatore del Real Madrid e attuale ct del Brasile, è stato condannato in Spagna per frode fiscale. Il tribunale di Madrid ha inflitto a Ancelotti un anno di carcere e una multa di oltre 386.000 euro per il 2014, mentre per il 2015 è stato assolto. La vicenda solleva ancora molte domande sulla trasparenza e le responsabilità dei grandi nomi dello sport.

Il tribunale provinciale di Madrid ha condannato Carlo Ancelotti, ex allenatore del Real Madrid - oggi ct del Brasile-, a un anno di carcere per frode fiscale relativa all'anno 2014, infliggendogli anche una multa di 386.361,93 euro. La Corte ha assolto invece il tecnico dallo stesso reato per l'anno 2015. La procura spagnola aveva chiesto per il tecnico una pena detentiva di quattro anni e nove mesi nonché una multa da oltre 3 milioni di euro. Secondo l'accusa Ancelotti avrebbe frodato il fisco di 1.062.079 euro negli esercizi fiscali 2014 e 2015, dichiarando alle Agenzia delle Entrate solo il compenso percepito per il suo lavoro di allenatore del Real Madrid e non quello derivato dallo sfruttamento dei suoi diritti di immagine. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ancelotti condannato in Spagna: "Frode ficscale"; che stangata

